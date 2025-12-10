Fútbol. El central del Athletic Club Aymeric Laporte sufre una lesión muscular severa en el bíceps femoral.

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El defensa internacional español del Athletic Club Aymeric Laporte, que tuvo que ser sustituido en el minuto 33 del duelo liguero ante el Atlético de Madrid, sufre una lesión muscular "de carácter severo" en el bíceps femoral, por lo que estará de baja las próximas semanas y no jugará más en lo que queda de 2025.

"Tras las pruebas complementarias realizadas ayer al jugador Aymeric Laporte se ha confirmado que el jugador padece una lesión muscular de carácter severo en el bíceps femoral de su pierna izquierda", apunta el comunicado emitido este miércoles por los servicios médicos del Athletic Club.

Laporte será baja, como mínimo, en lo que resta de 2025, mientras que su presencia en la Supercopa de España, que se disputa del 7 al 11 de enero, es cuanto menos dudosa. Así, Ernesto Valverde se queda únicamente a disposición de dos centrales de la primera plantilla para el próximo mes de competición, Aitor Paredes y Dani Vivian, ya que la baja del internacional español se une a la de Unai Eguiluz y la sanción de Yeray Álvarez.