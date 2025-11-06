BARCELONA, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

El central español del FC Barcelona Eric García es duda para el siguiente partido de LA NACION EA Sports contra el Celta de Vigo debido a una "fractura nasal" sufrida en el empate contra el Brujas en la Liga de Campeones y que le obligará a llevar una máscara protectora por seguridad.

"El jugador del primer equipo Eric García presenta una fractura nasal. Se le colocará una máscara protectora y se valorará su evolución de cara a su participación en el próximo partido contra el Celta", anunció el club blaugrana en un comunicado.

En el empate contra el Brujas (3-3) sufrió un choque con Vermant que dejó al futbolista formado en La Masia sangrando, en su partido número 15 en esta temporada y en el que estuvo cerca de marcar su segundo tanto, cuando estrelló un tiro lejano en el larguero.

Por otro lado, los hombres de Hansi Flick han realizado la sesión de recuperación postpartido este jueves, que han llevado a cabo los jugadores que fueron suplentes en el Jan Breydel, además de Andreas Christensen, ya integrado en la dinámica del equipo.

Los titulares, por su parte, no han saltado al césped del campo Tito Vilanova. El resto ha hecho ejercicios con balón y ya empieza a pensar en el partido del fin de semana en Balaídos.