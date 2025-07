Fútbol: El central español Cristhian Mosquera ficha por el Arsenal FC "con un contrato a largo plazo"

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - Valencia CF y Arsenal FC han alcanzado este jueves un acuerdo para el traspaso del futbolista español Cristhian Mosquera, central de 21 años, del equipo 'che' al conjunto londinense "con un contrato a largo plazo". "Estamos encantados de anunciar que el internacional español sub-21 se ha unido a nosotros con un contrato a largo plazo. El defensa de 21 años llega procedente del Valencia, donde disputó 90 partidos entre todas las competiciones", indicaron los 'gunners' en su página web. "Cristhian formó parte de la cantera del Valencia desde los 12 años, progresando en las categorías inferiores antes de debutar con el primer equipo en la Copa del Rey a los 17 años en enero de 2022. Su primera aparición en LaLiga llegó pocos días después, siendo titular en Mestalla en un empate 1-1 contra el Sevilla", añadió el mismo comunicado oficial. "Antes de la temporada 2023/24, Cristhian ascendió oficialmente al primer equipo y pronto se convirtió en una pieza clave de la defensa del club. La temporada pasada, Cristhian fue titular en 37 de los 38 partidos de liga, jugando todos los minutos de sus apariciones", señaló la nota de prensa del Arsenal. "Nacido en España y con derecho a jugar con Colombia, Cristhian ha disputado 34 partidos con la selección española juvenil, entre las categorías sub-15 y sub-21. También formó parte de la selección que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024", destacó el texto. "Significa mucho para mí", dijo Mosquera en una entrevista con los medios oficiales del Arsenal. "Ha habido mucho trabajo duro detrás de todo esto", apostilló. "Es una oportunidad que se me presentó y no podía dejarla pasar. Me uno a un club histórico y enorme. Cuando llegas aquí con tu familia, sientes realmente la grandeza de este lugar", aseveró. "Es cierto que mi carrera ha avanzado más rápido de lo esperado y he tenido que madurar rápido. Venir aquí es una oportunidad para seguir aprendiendo y mejorando. Trabajaré con grandes jugadores y un cuerpo técnico de primer nivel, lo que me ayudará a desarrollarme personalmente", afirmó Mosquera durante dicha entrevista. "Soy un jugador con mucha energía. Soy joven, así que todavía tengo mucho que dar. Estoy muy motivado y entusiasmado. Sobre todo, quiero mejorar, lo que generará competencia en el equipo. Estoy muy contento", admitió el defensa nacido en Alicante. Jugador inteligente con buen ritmo El director deportivo 'gunner', Andrea Berta, valoró esta nueva incorporación. "Estamos muy contentos y emocionados de haber fichado a un joven talento como Cristhian Mosquera. Consideramos a Cristhian uno de los defensas jóvenes más fuertes del fútbol europeo y es un fichaje importante para nuestro futuro", declaró a los medios del Arsenal. "Cristhian es un defensa versátil que reforzará nuestra plantilla. Estamos deseando verlo jugar con nosotros. Junto con todo el equipo, damos una cálida bienvenida a Cristhian y a su familia al Arsenal", agregó Berta sobre el flamante fichaje. El que será su nuevo entrenador, Mikel Arteta, también se congratuló. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Cristhian al Arsenal. Con 21 años, Cristhian ya ha tenido un rendimiento consistentemente bueno y cuenta con una amplia experiencia en LaLiga", comentó al respecto. "Es un jugador inteligente con buen ritmo, que puede jugar tanto por el centro como por ambas bandas. Es un jugador joven con un talento apasionante y un enorme potencial, que encajará a la perfección en nuestra plantilla mientras seguimos preparándonos para la próxima temporada. Cristhian aporta gran calidad a nuestra plantilla, y estamos deseando trabajar con él y que se sienta como en casa", zanjó Arteta.