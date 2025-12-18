Fútbol.- El central francés Clément Lenglet sufre un esguince de alto grado en su rodilla derecha

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) - El jugador del Atlético de Madrid Clément Lenglet sufre un esguince de alto grado del ligamento colateral medial de su rodilla derecha, sin lesiones asociadas, según confirmaron los servicios médicos del club rojiblanco tras las pruebas efectuadas al defensa este jueves. El internacional francés tuvo que abandonar el encuentro que midió a los colchoneros ante el Atlético Baleares, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, cuando habían transcurrido apenas 10 minutos del mismo. Así, Lenglet será baja para el último encuentro del año, que enfrenta al Atlético de Madrid y el Girona en Montilivi, y su disponibilidad "queda pendiente de evolución". Además, el grado de la lesión hace que el defensor nacido en Beauvais sea seria duda para la disputa de la Supercopa de España, en la que los colchoneros se medirán al Real Madrid el próximo ocho de enero, así como para el encuentro liguero ante la Real Sociedad. Lenglet se suma a la baja en defensa de José María Giménez, por lo que Simeone tiene sanos únicamente a David Hancko y Robin Le Normand en el puesto de central para el duelo del próximo domingo ante el Girona.