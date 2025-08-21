Fútbol: El central francés Loïc Badé deja el Sevilla y firma por el Bayer Leverkusen hasta 2030

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

El defensa central francés Loïc Badé se convirtió este jueves en nuevo futbolista del Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana, después de que el club germano y el Sevilla FC alcanzaran un acuerdo para el traspaso, firmando el jugador un nuevo contrato hasta 2030, según sendos comunicados.

"El Sevilla FC y el Bayer Leverkusen han alcanzado un acuerdo para el traspaso del defensa galo Loïc Badé", anunció el conjunto hispalense, al que el defensa francés llegó en el mercado invernal de la temporada 2022-23, en la que sumó a su palmarés la Europa League, para convertirse en poco tiempo en uno de los referentes del vestuario 'blanquirrojo'.

Badé ha defendido la camiseta sevillista en 93 partidos oficiales, repartidos entre Liga (79), Champions (2), Europa League (6), Supercopa de Europa (1) y Copa del Rey (5). En todos ellos, ha anotado tres goles. Además, en su etapa en el Sevilla, el central ha alcanzado la internacionalidad absoluta con Francia, disputando un encuentro en la Liga de las Naciones 2025, obteniendo la medalla de plata en París 2024 y disputando el Europeo sub-21 en 2023.

"El Sevilla FC quiere agradecer a Badé su compromiso durante estos años en el club y desearle la mejor de las suertes en esta nueva etapa profesional", concluyó el comunicado de la entidad hispalense.

Badé, que lucirá el dorsal '5' en su nuevo club, ha firmado con el Bayer Leverkusen un contrato para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030. "Con Loïc Badé, hemos ganado para el Bayer 04 un central joven pero ya muy experimentado. Estaba acostumbrado a jugar contra delanteros absolutos de talla mundial en LaLiga española", explicó el director deportivo, Simon Rolfes, quien elogió a un jugador "inteligente".

Por su parte, Badé confesó que la Bundesliga y el fútbol alemán le "atraen mucho". "El Bayer Leverkusen ha llamado mucho la atención en el extranjero en los últimos años. He visto muchas cosas por televisión, sobre todo los partidos internacionales. El estadio y la afición del Leverkusen son fantásticos. Será muy divertido luchar por títulos para el Bayer en este ambiente", afirmó.