Fútbol: El central Jon Martin amplía su contrato con la Real Sociedad hasta 2031

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El central español Jon Martín ha ampliado este viernes su contrato con la Real Sociedad una temporada más de lo acordado hasta ahora, es decir, hasta el final de la campaña 2030-31, asegurando la continuidad del "futuro del club 'txuri urdin'".

"La Real Sociedad y Jon Martín han llegado a un acuerdo para renovar el contrato que unía a ambas partes. El central de Lasarte-Oria permanecerá en el club 'txuri urdin' hasta el final de la temporada 2030-31", anunció la entidad.

Así, el central, de 19 años, asegura su vínculo con la Real Sociedad para las próximas seis temporadas. "Martín es el futuro del club txuri urdin. Desde los doce años en la Real, Jon es el central destinado a gobernar la zaga durante la próxima década", defendió el comunicado del club sobre el jugador, que tuvo que abandonar la concentración de la selección española Sub-20 para el Mundial de la categoría por una lesión en el tobillo.