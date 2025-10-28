Fútbol.- El centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios sufre una lesión muscular de bajo grado

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El centrocampista español del Atlético de Madrid Pablo Barrios sufre una lesión muscular de bajo grado, diagnosticada por los servicios médicos del club rojiblanco tras las pruebas efectuadas al futbolista, según un comunicado.

"El '8' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", estimó la entidad madrileña en su página web sobre el mediocentro.

Barrios sintió unas molestias durante el encuentro disputado este lunes ante el Real Betis en La Cartuja, y fue sustituido por Conor Gallagher en el minuto 55 de este partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports que acabó con triunfo rojiblanco por 0-2.

Previsiblemente, el centrocampista español, de 22 años, podría estar unos 10 días de baja, por lo que se perdería la visita del Sevilla FC al Riyad Air Metropolitano de este sábado (16.15 horas) y el Atlético de Madrid-Union Saint-Gilloise de la Champions del próximo martes (21.00), mientras los rojiblancos recibirán el sábado 8 de noviembre (18.30) al Levante UD, antes del parón internacional.