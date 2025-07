Fútbol: El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham, operado de una luxación recidivante en el hombro izquierdo

MADRID, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - El centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham fue operado este miércoles de una luxación recidivante en el hombro izquierdo, una dolencia que arrastraba desde hace más de un año, aunque ahora se perderá el inicio liguero al comenzar un periodo de recuperación de entre 2 y 4 meses, según un comunicado. "Nuestro jugador Jude Bellingham ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito de una luxación recidivante en el hombro izquierdo", informó la entidad blanca en su página web. La operación fue llevada a cabo por los doctores Manuel Leyes y Andrew Wallace, bajo la supervisión de los servicios médicos del club. A partir de ahora, Bellingham comenzará "un tiempo de rehabilitación previo a su regreso a los trabajos de recuperación". El centrocampista inglés avanzó el pasado 22 de junio que se sometería a una cirugía en el hombro izquierdo una vez finalizara el Mundial de Clubes. "Ya he llegado al punto en el que el dolor no es tan malo. Estoy harto ya de jugar con el cabestrillo, cansa y, sobre todo, hace mucho calor, estoy perdiendo peso de sudar tanto. Sí, tengo una cirugía planificada para después del torneo, después de la final pasaré por esa cirugía", expresó entonces en rueda de prensa. El inglés confirmó que llevaba "tiempo esperando" para pasar por quirófano. "Creo que se me está agotando la paciencia ya, con el peso del cabestrillo y los fisios, los médicos están siendo increíbles, me están ayudando muchísimo en cada partido y creo que ya quiero sentirme libre en lo que respecta a mi hombro y a mi cuerpo", agregó. Bellingham arrastraba esta dolencia en el hombro desde hace más de un año, teniendo que lidiar con el dolor y adaptarse a todo tiempo de remedios incómodos. Ahora, tras pasar por quirófano, estará de baja, aproximadamente, unos 2-3 meses, por lo que se perderá el inicio de LaLiga EA Sports, previsto para el 19 de agosto.