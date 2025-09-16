Fútbol: El centrocampista español Juan Mata ficha por el Melbourne Victory para la temporada 2025-2026

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El centrocampista español Juan Mata se ha convertido este martes en nuevo jugador del Melbourne Victory australiano de cara a la temporada 2025-2026 de la liga del país oceánico, en lo que será el octavo club del campeón del mundo en su dilatada carrera.

"Con una de las mejores carreras del fútbol mundial, Mata ha ganado la Copa Mundial de la FIFA, la Champions League y la Eurocopa. Un centrocampista sumamente talentoso con una técnica excepcional y una zurda mágica", explicó el equipo australiano en un comunicado.

A sus 37 años, además de ser campeón del mundo y de Europa con España en 2010 y 2012, ganó la Liga de Campeones y la Liga Europa en 2012 y 2013 con el Chelsea. En 2017 volvió a ganar la segunda competición europea con el Manchester United.

Su gran periplo en Inglaterra terminó en 2022, cuando acabó su etapa en los 'Diablos Rojos' para fichar por el Galatasaray turco. Sin embargo, su contribución en el país inglés fue premiada en 2025, al ser distinguido como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por el Rey Carlos III gracias a sus servicios al deporte y la filantropía, como fundador de 'Common Goal', un proyecto que busca que futbolistas y entrenadores donen 1 euro de su salario a proyectos humanitarios en todo el mundo.

Con su llegada a Melbourne, Juan Mata aterriza en el octavo club de su carrera, tras pasar por el Real Madrid Castilla, Valencia, Chelsea, Manchester United, Galatasaray, Vissel Kobe y Western Sydney Wanderers. Precisamente con el equipo australiano jugó su último encuentro en el mes de mayo, cayendo en el 'playoff' por el título de la liga local a manos de su nuevo equipo, el Melbourne Victory.

El futbolista se mostró "encantado" de llegar al Melbourne Victory, al que definió como "uno de los clubes más respetados de la liga". "Estoy motivado para ayudar a este equipo a ganar trofeos y para trabajar con el club como parte de un plan a largo plazo para fortalecer el fútbol en el país", comentó, dejando claras sus intenciones de futuro.

La directora general del equipo, Caroline Carnegie, por su parte, declaró que el club australiano "tiene la visión de liderar, unir, conectar e inspirar" a través del fútbol. "Contar con Juan en el club nos permite impulsar un cambio positivo para el club, la comunidad y la Liga, lo cual es fundamental para nosotros. Nuestra visión coincide perfectamente con la de Juan", apuntó.

Por último, el entrenador Arthur Diles dijo que son "increíblemente afortunados" por incorporar a alguien "con la experiencia y el carácter" del español. "Nos entusiasma darle la bienvenida al vestuario, donde no tenemos duda de que su liderazgo y conocimiento del juego impulsarán a todo el equipo", concluyó el técnico.