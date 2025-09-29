Fútbol: El centrocampista Marc Bernal firma su nuevo contrato con el FC Barcelona hasta 2029

BARCELONA, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El jugador del FC Barcelona Marc Bernal ha firmado este lunes su nuevo contrato con el club blaugrana, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros tras una adecuación de su contrato acordada entre ambas partes en septiembre de 2024, al inicio de su larga lesión, y sellada ahora que el jugador ha vuelto, después de 383 días, a poder jugar a las órdenes de Hansi Flick.

Hace un año el club anunció una adecuación del contrato del joven jugador de Berga, un fuerte mediocentro que jugó como titular en el primer año de Flick hasta que le llegó la lesión en la rodilla izquierda, en la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2024/25. Una adecuación que, al ser entonces menor, era una declaración de principios.

Con la mayoría de edad y la recuperación de Marc Bernal, que volvió a jugar sus primeros minutos contra el Valencia el pasado 14 de septiembre, el centrocampista firma ya esa renovación de contrato para las siguientes tres temporadas, hasta junio de 2029, con una alta cláusula de 500 millones y como miembro absoluto del primer equipo.