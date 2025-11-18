Fútbol. El Ceuta-Almería se reanudará el miércoles 26 de noviembre a las 19.00 horas en el Municipal Alfonso Murube

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

El partido entre la AD Ceuta y la UD Almería, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion 2025-26, con la segunda parte por disputarse al suspenderse el encuentro tras fallecer un aficionado en las gradas, se reanudará el próximo miércoles 26 de noviembre a las 19.00 horas en el Municipal Alfonso Murube de la ciudad autónoma.

"El Juez Único de Competiciones Profesionales ha comunicado a la UD Almería que el partido suspendido, de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, se reanudará el próximo miércoles 26 de noviembre a las 19.00 horas, con la segunda parte del encuentro que estaba por disputarse", informó la entidad andaluza en un comunicado.

El encuentro entre la AD Ceuta y la UD Almería, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion, fue suspendido el domingo 9 de noviembre durante el descanso tras el fallecimiento de un aficionado en el estadio Alfonso Murube.

El seguidor, conocido en la ciudad como Manolo Carreto, excomisario del Puerto de Ceuta ya jubilado, sufrió una parada cardiorrespiratoria en la grada y falleció pese a la rápida intervención de los servicios sanitarios. El incidente se produjo en torno al minuto 17 de partido, momento en el que el árbitro detuvo el juego para permitir la asistencia de Cruz Roja, que trataron de reanimar al afectado durante varios minutos.

Tras el descanso, y una vez confirmado el fallecimiento, el colegiado suspendió el encuentro y ahora el órgano de disciplina deportiva opta por "escoger la fecha más cercana posible", el 26 de noviembre, para establecer la reanudación del partido, según comunicó el Almería.

"El Almería había manifestado su disposición de jugar el 26 de noviembre a las 16.00, mientras que el Ceuta solicitaba hacerlo el 10 de diciembre. Ante el no acuerdo entre las partes, el Juez Único ha aplicado el criterio que siempre ha prevalecido: "el menor tiempo posible entre la fecha original y la establecida para, entre otros motivos, que terceros equipos de la competición no sepan determinar de manera cierta su posición real en la clasificación", indicó el comunicado.

Así, el partido se reanudará con la segunda mitad y el saque inicial por parte del Ceuta, mientras las alineaciones podrán ser libres puesto que ninguno de los equipos realizó cambios durante la primera parte que sí se completó.