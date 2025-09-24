Fútbol: El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona se disputará el domingo 26 de octubre a las 16.15 horas

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 y primer Clásico de la temporada se disputará el próximo domingo 26 de octubre, a las 16.15 horas, en el Estadio Santiago Bernabéu.

El partido se jugará apenas unos días después de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions, en la que el Real Madrid se enfrentará a la Juventus (miércoles 22 de octubre) en casa, mientras que el Barça se medirá al Olympiacos (martes 21), también como local.

El conjunto entrenado por Xabi Alonso marcha ahora líder en solitario de LaLiga EA Sports con pleno de triunfos tras los primeros seis partidos domésticos. Por su parte, el equipo blaugrana es segundo en la tabla, a cinco puntos de los madridistas, aunque con un partido menos, ya que juega la sexta jornada este jueves ante el Real Oviedo.