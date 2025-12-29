Fútbol.- El Comité de Apelación reduce a un partido la clausura parcial del Ramón Sánchez-Pizjuán

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) redujo de tres a un partido la clausura parcial del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, así como la multa al Sevilla FC, que pasa de 45.000 a 6.000 euros, por los incidentes durante el partido ante el Real Betis de la jornada 14 de LaLiga EA Sports del pasado 30 de noviembre.

"El Comité de Apelación de la RFEF ha estimado parcialmente el recurso del gabinete jurídico del Sevilla FC tras la resolución del Comité de Disciplina de la RFEF, que llegó a imponer el cierre parcial de la Grada de Gol Norte durante tres partidos", informó la entidad hispalense en su página web.

Ahora, según informó el Sevilla, Apelación considera que los hechos acaecidos deben tener catalogación de graves, y no de "muy graves", como valoró en un primer momento Disciplina. "En este sentido, dicha sanción queda finalmente en una multa de 6.000 euros y clausura de los sectores N20, N11 y N12 del graderío bajo de Gol Norte del estadio por un partido, así como apercibimiento de clausura total en caso de reincidencia por alteración del orden del encuentro de carácter grave", rezó el comunicado.

El pasado 30 de noviembre, el derbi entre el Sevilla y el Real Betis se suspendió durante unos minutos en la recta final del encuentro por lanzamiento de mecheros y botellas desde la grada a los jugadores verdiblancos, lo que Disciplina entendió como "infracciones muy graves".

En el 88', el colegiado Munuera Montero detuvo el encuentro durante más de 15 minutos por el lanzamiento de objetos desde el fondo norte del Ramón Sánchez-Pizjuán, con una botella a punto de impactar en el portero verdiblanco Álvaro Valles. El choque se reanudó sin incidentes y el 0-2 no se movió del marcador.

No obstante, el Sevilla avanzó que recurrirá dicha sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) y "agotará todas las vías jurídicas posibles". "Del mismo modo, el gabinete jurídico también recurrirá ante Apelación la sanción de seis partidos impuesta por el Comité de Disciplina al jugador Marcao tras su expulsión en el encuentro disputado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu", agregaron.