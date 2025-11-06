Fútbol. El Congreso Internacional de Fútbol Femenino de la RFEF completa sus ponentes para su primera edición

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

ELEVA, el primer Congreso Internacional de Fútbol Femenino organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), ya tiene su lista de ponentes, encabezadas por figuras como Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F, y la alemana Nadine Kessler y la norirlandesa Sara Booth, principales responsables de la modalidad en la UEFA y la FIFA respectivamente.

Además de estos nombres, destacan también el del español Emilio García Silvero, director de los Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA, el de la galesa Laura McAllister, vicepresidenta de UEFA, o el de la uruguaya Victoria Díaz, secretaria general de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La inglesa Charlotte Hickey, responsable de la estrategia de fútbol femenino en la Federación Inglesa, la empresaria greco-argentina Victoire Cogevina Reynal, coCEO y cofundadora del grupo inversor en fútbol femenino 'Mercury 13', la española Eva Ferrer, del Comité de Expertos de Salud Femenina en UEFA, y la exfutbolista neerlandesa Manon Melis, que en 2016 asumió el reto de construir por completo el programa de fútbol femenino del Feyenoord, completan la terna de participantes del congreso.

"ELEVA se convertirá en el marco perfecto donde todos los profesionales del sector puedan asistir a un seminario pionero que tiene como principales objetivos convertirse en el evento anual de referencia a nivel mundial, contribuir a la visibilización de fútbol femenino y sus referentes, impulsar la industria y proporcionar nuevos modelos de éxito, ser altavoz de buenas prácticas y casos de éxito, fomentar y fortalecer las relaciones profesionales a nivel internacional, visibilizar el trabajo y los proyectos de la RFEF en materia de Fútbol Femenino y acercarlo al público", recordó el organizador.

Además, este congreso constará de diferentes actividades alrededor del fútbol femenino, destacando entre todas ellas el I Concurso de Fotografía de Fútbol Femenino, que pretende fomentar su visibilización y la participación de todos los actores de la industria.