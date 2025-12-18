Fútbol.- El Consejo Audiovisual de Catalunya "cuestiona" la entrevista de Catalunya Ràdio a Luis Rubiales

BARCELONA, 18 dic. 2025 (Europa Press) -

El pleno del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha acordado enviar un escrito al director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, en el que "cuestiona" la entrevista al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales en el programa 'El Matí de Catalunya Ràdio' del pasado 13 de noviembre.

La decisión, tomada por unanimidad, se ha acordado a raíz de la recepción de una queja y, en su análisis, el CAC constató que el programa optó "por dar visibilidad a Rubiales, quien, en el marco de la promoción de un libro que ha publicado, exponía su interpretación de unos hechos que han sido considerados judicialmente como agresión sexual", informa este jueves el organismo regulador en un comunicado.

El CAC señala que la entrevista en general proporciona "la contextualización necesaria y que se plantea repreguntas para profundizar en determinados aspectos, sobre todo en los relacionados con la gestión económica de la federación".

Sin embargo, cuando se aborda la agresión sexual "se observa la ausencia de un contrapunto ante algunas de las afirmaciones con las que el entrevistado minimiza la gravedad de los hechos juzgados".

Según el CAC, debería haber sido "conveniente" que se hubiese hecho este contrapunto para reforzar la responsabilidad que corresponde a un medio público en el tratamiento de un hecho calificado como delito por la justicia.

El organismo regulador subraya que el libro de estilo de la CCMA, en el apartado de 'Perspectiva y tratamientos', establece que la emisión de entrevistas a personas encausadas o condenadas "solo se puede justificar por un eventual valor excepcional del documento, y descarta la posibilidad que estos espacios se conviertan en escaparates mediáticos que permitan a los encausados o condenados obtener beneficios económicos de otro tipo".