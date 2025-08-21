Fútbol: El croata Josip Brekalo, nuevo delantero del Real Oviedo para las próximas dos temporadas

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

El futbolista croata Josip Brekalo, de 27 años, se ha convertido este jueves de forma oficial en nuevo delantero del Real Oviedo para las próximas dos temporadas, habiéndose consolidado "como una de las promesas" del fútbol de su país "desde temprana edad".

Así lo destacó el Oviedo en su página web tras el acuerdo alcanzado para que el atacante milite hasta el 30 de junio de 2027 en el equipo de la capital de Asturias. Nacido el 23 de junio de 1998 en Zagreb, "se formó en las categorías inferiores del Dinamo de Zagreb, uno de los clubes más potentes de su país", según añadió el comunicado de prensa.

"Debutó con el primer equipo el 19 de diciembre de 2015 en un partido contra el Inter Zapresic. Sus grandes apariciones y el nivel demostrado hicieron que el 15 de mayo de 2016 fuese traspasado al VfL Wolfsburgo. Precisamente en Alemania fue en el país en el que explotó y tuvo sus mejores números en cuanto a goles y asistencias", dijo la misma nota.

"Con más de 100 partidos a sus espaldas en la primera división alemana, el atacante sumó un total de 17 goles y acumuló más de 6800 minutos disputados entre VfL Wolfsburgo y VfB Stuttgart", resumió el texto de prensa sobre esa etapa de Brekalo en la Bundesliga.

"En la campaña 2021/2022, Brekalo puso rumbo a Italia y jugó cedido en el Torino, equipo en el que anotó siete goles en 33 partidos disputados. La Fiorentina también se interesó en los servicios del internacional croata en parte de la 2022/23 y en la 2023/24", subrayó el comunicado.

"Tras volver a su país en la temporada 2023/24 para defender los colores del Hajduk Split, el extremo ha militado en el Kasimpasa turco durante la última campaña, donde anotó cuatro goles y repartió dos asistencias", señaló el conjunto carbayón en su texto de prensa.

Por último, la nota destacó de Brekalo su "presencia constante en las distintas categorías de la selección croata, consolidándose como una de las promesas del fútbol nacional desde temprana edad". "Su evolución en los equipos juveniles fue clave para su proyección internacional y lo llevó a dar el salto al equipo absoluto", concluyó el comunicado.