Fútbol.- El CTA justifica que el VAR no deba intervenir en el posible penalti a Vinícius en Mendizorrotza

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha indicado este martes que el posible penalti del defensor 'babazorro' Nahuel Tenaglia al delantero merengue Vinícius Jr., durante el reciente partido liguero entre Deportivo Alavés y Real Madrid, se trató "de una acción de interpretación y no de un error claro, obvio y manifiesto", apostillando que "el VAR no debe intervenir" en jugadas de ese tipo.

Marta Frías, portavoz del CTA, puso voz al repaso semanal que este organismo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) realiza a través de su programa 'Tiempo de Revisión' sobre las jornadas de LaLiga EA Sports y de LaLiga Hypermotion, así como de la Liga F Moeve.

"Un delantero del Real Madrid cae dentro del área tras recibir un contacto de un defensor del Alavés. Acción susceptible de señalar penalti en función de la intensidad interpretada. El árbitro no señala penalti y el VAR no interviene, por lo que la jugada queda sin sanción. La regla 12 establece que las faltas se sancionan cuando un jugador actúa de manera imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva. En acciones con contacto, la interpretación depende de la intensidad", relató Frías.

"El grado o intensidad del contacto entre dos jugadores no siempre se puede medir de forma objetiva, depende de la percepción arbitral. Por eso, determinar si el contacto del defensor realmente causa la caída del delantero es algo que debe interpretar el árbitro sobre del terreno del juego en función de lo que él ve y valora en directo", prosiguió Frías.

"El CTA considera que esta acción entra en el ámbito de la interpretación, ya que depende de la valoración de la intensidad del contacto. Al tratarse de una acción de interpretación y no de un error claro, obvio y manifiesto, el VAR no debe intervenir. Insistimos en la importancia de aplicar este criterio para garantizar coherencia en jugadas de interpretación", zanjó sobre ese lance en Mendizorrotza en el 86'.

También explicó el vídeo un gol anulado al FC Barcelona en el 24' de su duelo ante Osasuna durante la misma jornada 16 en Primera División. "El sistema SAOT determina posición ilegal por la bota del atacante. El VAR, al tratarse de una acción factual, comunica al árbitro que debe anular el gol aunque hayan transcurrido unos segundos, ya que todo pertenece a la misma fase de ataque", aludió Frías a la posición del culé Raphinha.

"La regla 11 establece que no hay fuera de juego en saques de esquina, saques de banda o saques de meta. Sin embargo, en jugadas posteriores, si un jugador recibe el balón en posición adelantada respecto al penúltimo defensor, se considera infracción incluso, como en este caso, cuando el pase se produce hacia atrás", añadió la portavoz del CTA en el vídeo.

"El uso del SAOT permite determinar con precisión milimétrica estas posiciones", explicó sobre el fuera de juego semiautomático. "El CTA respalda la intervención del VAR y la anulación del gol. Aunque la diferencia es mínima, la posición ilegal está confirmada por tecnología y la acción pertenece a la misma fase ofensiva. Se subraya la importancia del SAOT para garantizar decisiones objetivas en jugadas posteriores", concluyó.