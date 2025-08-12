Fútbol: El delantero Borja Iglesias firma con el RC Celta hasta 2028

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) - El delantero español Borja Iglesias firmó este martes un nuevo contrato con el RC Celta, club en el que ya jugó cedido el curso pasado, por las dos próximas temporadas y una más opcional, hasta 2028, dando por finalizada así su vinculación con el Real Betis, según un comunicado. "El delantero santiagués firma con el Celta por dos años más uno opcional, cerrando el círculo y abriendo una nueva etapa con el escudo que nunca dejó de sentir como suyo", anunció el conjunto gallego en su página web. Durante su cesión el curso pasado en Vigo, Borja Iglesias convirtió 11 goles, gracias a su "entrega incansable y un liderazgo dentro y fuera del campo que le llevó a ganarse el respeto del vestuario y el cariño de la afición", destacó el comunicado. "Su vuelta en propiedad simboliza más que un fichaje, representa el valor de creer y sentir estos colores", resaltó el Celta, que celebra la vuelta de "un jugador que conoce la casa, el escudo y el camino". "Juntos, afrontamos este nuevo capítulo con ambición y con la ilusión de seguir creciendo de la mano", concluyó el comunicado. Borja Iglesias se desvincula así del Real Betis, club en el que recaló en 2019 procedente del RCD Espanyol. Como verdiblanco, el delantero de Santiago de Compostela disputó un total de 181 partidos oficiales, en los que anotó 52 goles y repartió 12 asistencias. Asimismo, el punta gallego levantó el título de la Copa del Rey en el año 2022. "El Betis le desea la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales", expresó la entidad sevillana.