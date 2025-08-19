Fútbol: El delantero Carlos Fernández llega cedido al Mirandés

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

El delantero español Carlos Fernández se ha convertido este martes en nuevo jugador del CD Mirandés, equipo al que llega cedido por parte de la Real Sociedad hasta final de temporada, según confirmaron ambos clubes en sendos comunicados.

"Carlos Fernández es un jugador que destaca por su exquisita pierna izquierda. Un atacante capaz de leer muy bien el juego entre líneas y que puede desenvolverse a la perfección en todas las posiciones de la parcela ofensiva", apunta el club burgalés.

Criado en la cantera del Sevilla FC, Carlos debutó en LaLiga EA Sports en la temporada 2013-14 con el conjunto hispalense, aunque el Granada CF fue su primera oportunidad para demostrar en la élite, en el que anotó 13 goles. Tras su buena temporada, la Real Sociedad lo incorporó y disputó con la camiseta 'txuri urdin' 59 partidos, en los que marcó cinco goles. La pasada campaña vistió la camiseta del Cádiz, con un bagaje de 32 partidos, un gol y una asistencia.

Ahora, el delantero andaluz se ha convertido en el decimocuarto refuerzo del Mirandés, reforzando una posición de ataque para la que también han llegado el uruguayo Gonzalo Petit, cedido por el Real Betis.