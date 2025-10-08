Fútbol.- El delantero del Espanyol Javi Puado sufre una entorsis en la rodilla y es baja indefinida

BARCELONA, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El jugador y capitán del RCD Espanyol Javi Puado será baja de forma indefinida debido a una entorsis en la rodilla derecha que ha sufrido este miércoles en el entrenamiento del primer equipo blanquiazul, según ha anunciado la entidad 'perica' en un comunicado.

"Las pruebas médicas realizadas a Javi Puado han confirmado que el jugador sufre una entorsis en su rodilla derecha. Puado se ha lesionado en el entrenamiento de este miércoles celebrado en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Su evolución marcará su disponibilidad", anunció el club.

Puado ha marcado dos goles en las ocho jornadas disputadas de LaLiga EA Sports y, como capitán del equipo que entrena Manolo González, su ausencia será importante para un bloque que ahora mismo está noveno en la clasificación tras enlazar cuatro jornadas sin ganar.