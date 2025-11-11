Fútbol. El delantero del Real Betis 'Cucho' Hernández, intervenido de cornetes nasales
MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El delantero colombiano del Real Betis 'Cucho' Hernández se sometió este lunes a una cirugía "mínimamente invasiva de cornetes nasales" para mejorar su capacidad respiratoria nasal, según informó el club verdiblanco este martes en un comunicado.
El 'Cucho' Hernández, que es el máximo goleador del Real Betis en este arranque de temporada con cinco tantos, fue dado de alta y "mantiene reposo domiciliario" y su reincorporación "dependerá de su evolución". Pese a ello, se espera que pueda estar presente en el próximo partido de Liga ante el Girona en el estadio de La Cartuja.
