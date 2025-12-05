Fútbol.- El delantero portugués Cristiano Ronaldo invierte en la aplicación de IA Perplexity

MADRID, 5 dic. 2025 (Europa Press) -

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha invertido en la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) Perplexity AI y ha firmado un acuerdo de colaboración con la misma.

"Hoy anunciamos que Perplexity ha firmado una alianza global con Cristiano Ronaldo, uniendo su legado de superación personal con un motor de respuestas de IA diseñado para quienes esperan lo mismo de sus herramientas", ha reivindicado la compañía en una nota de prensa, si bien el importe y tamaño de la participación de Ronaldo sobre la sociedad no han trascendido.

"Esta colaboración va más allá de un simple patrocinio. Ronaldo confía en Perplexity en momentos cruciales, como discursos de premios y anuncios importantes. Ahora también es inversor en Perplexity", se ha limitado a detallar la tecnológica en ese sentido.

Además, la empresa dedicada a los motores de búsqueda con IA ha indicado que, para celebrar este hito, ha lanzado un centro a modo de experiencia interactiva de CR7 (acrónimo por el que es conocido el astro luso) donde los usuarios pueden explorar su carrera, ver imágenes exclusivas, explorar preguntas seleccionadas, revivir sus goles más icónicos y descubrir las historias detrás de ellos. En esa línea, han agregado que, a lo largo de la colaboración, se ofrecerán más contenidos, experiencias y productos exclusivos.

Perplexity es una 'startup' fundada en 2022 y, al calor de su última ronda de financiación cosechada el pasado septiembre, arroja una valoración de US$20.000 millones.

Por su parte, Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid que milita actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudí y que es internacional por Portugal a sus 40 años de edad tras una prolífica carrera en las principales ligas de Europa, atesora un patrimonio de US$1.400 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.