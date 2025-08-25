Fútbol: El Deportivo Alavés se hace con la cesión del defensa español Jon Pacheco

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Deportivo Alavés anunció este lunes el acuerdo con la Real Sociedad para hacerse con la cesión hasta final de la temporada del defensa español Jon Pacheco, que llega al club 'babazorro' para reforzar la zaga.

El central navarro, de 24 años, se formó en las categorías inferiores del conjunto guipuzcoano, con el que debutó en la temporada 2021-2022 y con el que ha disputado un total de 66 partidos en la máxima categoría, aunque la pasada campaña 24-25 apenas había contado, salvo al inicio, para Imanol Alaguacil. El pasado verano, formó parte de la selección española que se proclamó campeona olímpica en París.

"Se trata de un zaguero zurdo, sólido e inteligente en la lectura del juego y con gran capacidad para anticiparse a sus rivales. A ello suma seguridad en el juego aéreo, salida limpia de balón y versatilidad, cualidades que le convierten en un refuerzo de garantías para la defensa albiazul", detalló el Deportivo Alavés, que cree que con Pacheco suma "calidad, solidez y carácter competitivo" a la línea defensiva del técnico Eduardo Coudet.