Fútbol. El derbi Atlético-Real Madrid de la jornada 7 se jugará el sábado 27 de septiembre a las 16.15
Fútbol. El derbi Atlético-Real Madrid de la jornada 7 se jugará el sábado 27 de septiembre a las 16:
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -
LaLiga anunció este jueves los horarios de las jornadas 5, 6 y 7 de LaLiga EA Sports 2025-2026, con el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid de la séptima programada para el sábado 27 de septiembre a las 16.15 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.
En cuanto a los horarios de la jornada 5, no habrá partido en lunes y se disputará entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre, con el partido entre el FC Barcelona y el Getafe CF cerrándola a las 21.00 horas. El Real Madrid recibirá un día antes a las 16.15 en el Santiago Bernabéu al RCD Espanyol, mientras que el domingo el Atlético de Madrid visitará también a las 16.15 al RCD Mallorca.
Finalmente, la jornada 6, que ya tiene disputado el RC Celta-Real Betis (1-1), será la primera que se desarrolle entre semana, del martes 23 al jueves 25 de septiembre. El Real Madrid jugará el martes a domicilio ante el Levante UD (21.30), el Atlético tendrá otro derbi en casa ante el Rayo Vallecano el miércoles (21.30) y el FC Barcelona visitará el jueves al Real Oviedo también a las 21.30.
HORARIOS DE LAS JORNADA 5, 6 Y 7 DE LALIGA EA SPORTS.
JORNADA 5.
-Viernes 19 de septiembre.
Real Betis - Real Sociedad 21.00.
-Sábado 20.
Girona FC - Levante UD 14.00.
Real Madrid - RCD Espanyol 16.15.
Deportivo Alavés - Sevilla FC 18.30.
Villarreal CF - CA Osasuna 18.30.
Valencia CF - Athletic Club 21.00.
-Domingo 21.
Rayo Vallecano - RC Celta 14.00.
RCD Mallorca - Atlético de Madrid 16.15.
Elche CF - Real Oviedo 18.30.
FC Barcelona - Getafe CF 21.00.
JORNADA 6.
-Martes 23.
Athletic Club - Girona FC 19.00.
RCD Espanyol - Valencia CF 19.00.
Levante UD - Real Madrid 21.30.
Sevilla FC - Villarreal CF 21.30.
-Miércoles 24.
Getafe CF - Deportivo Alavés 19.00.
Atlético de Madrid - Rayo Vallecano 21.30.
Real Sociedad - RCD Mallorca 21.30.
-Jueves 25.
CA Osasuna - Elche CF 19.30.
Real Oviedo - FC Barcelona 21.30.
-Ya jugado.
RC Celta - Real Betis 1-1.
JORNADA 7.
-Viernes 26.
Girona FC - RCD Espanyol 21.00.
-Sábado 27.
Getafe CF - Levante UD 14.00.
Atlético de Madrid - Real Madrid 16.15.
RCD Mallorca - Deportivo Alavés 18.30.
Villarreal CF - Athletic Club 21.00.
-Domingo 28.
Rayo Vallecano - Sevilla FC 14.00.
Elche CF - RC Celta 16.15.
Real Betis - CA Osasuna 18.30.
FC Barcelona - Real Sociedad 21.00.
-Lunes 29.
Valencia CF - Real Oviedo 21.00.
Otras noticias de Real Madrid
- 1
Rechazan una maniobra de Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes
- 2
Pampita sorprendió al revelar qué estrella de Hollywood se negó a sacarse una foto con ella: “Lo entendí”
- 3
La película subida de tono que está en Netflix y enloquece a los usuarios
- 4
Cada vez más familias y jóvenes llegan a Bal Harbour, un oasis de lujo en Miami