Fútbol. El derbi entre RCD Espanyol y FC Barcelona se disputará el 3 de enero (21.00) en la primera jornada de 2026.

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

LaLiga oficializó este lunes los horarios de la jornada 18, la primera de 2026, de LaLiga EA Sports, con el derbi catalán entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona el sábado 3 de enero (21.00), mientras que el Real Madrid recibirá al Real Betis el domingo 4 (16.15), según un comunicado.

La jornada la abrirá el derbi madrileño Rayo Vallecano-Getafe CF el viernes 2 de enero (21.00), y el sábado 3 se disputarán cuatro partidos, entre ellos, el Espanyol-Barça, a las 21.00, en el RCDE Stadium de Cornellà. La jornada sabatina vivirá también el RC Celta-Valencia CF (14.00), el CA Osasuna-Athletic Club (16.15) y el Elche CF-Villarreal CF (18.30).

Mientras que el domingo 4 de enero el Sevilla FC recibirá al Levante UD (14.00), el Bernabéu acogerá el Real Madrid-Betis (16.15), antes de la disputa de la Supercopa en Arabia; y se disputarán también, a las 18.30, el Deportivo Alavés-Real Oviedo y el RCD Mallorca-Girona FC, mientras que la jornada 18 se cerrará ese domingo a las 21.00 con el Real Sociedad-Atlético de Madrid.

--HORARIOS JORNADA 18 DE LALIGA EA SPORTS 2025-26: -Viernes 2 de enero. Rayo Vallecano - Getafe CF 21.00. -Sábado 3. RC Celta - Valencia CF 14.00. CA Osasuna - Athletic Club 16.15. Elche CF - Villarreal CF 18.30. RCD Espanyol - FC Barcelona 21.00. -Domingo 4. Sevilla FC - Levante UD 14.00. Real Madrid - Real Betis 16.15. Deportivo Alavés - Real Oviedo 18.30. RCD Mallorca - Girona FC 18.30. Real Sociedad - Atlético de Madrid 21.00.