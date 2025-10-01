Fútbol: El derbi Real Sociedad-Athletic Club se jugará el sábado 1 de noviembre a las 18.30
Fútbol: El derbi Real Sociedad-Athletic Club se jugará el sábado 1 de noviembre a las 18.30
MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -
LaLiga hizo públicos este miércoles los horarios de la jornada 11 de LaLiga EA Sports, con el atractivo derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club programado para el sábado 1 de noviembre a las 18.30 horas. Además, ese mismo día jugarán el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que recibirán a las 16.15 horas y a las 21.00 horas al Sevilla FC y al Valencia CF, respectivamente, mientras que el FC Barcelona visitará al Elche CF el domingo 2 de noviembre a las 18.30 horas.
-Viernes 31 de octubre. Getafe CF - Girona FC 21.00.
-Sábado 1 de noviembre. Villarreal CF - Rayo Vallecano 14.00. Atlético de Madrid - Sevilla FC 16.15. Real Sociedad - Athletic Club 18.30. Real Madrid - Valencia CF 21.00.
-Domingo 2 de noviembre. Levante UD - RC Celta 14.00. Deportivo Alavés - RCD Espanyol 16.15. FC Barcelona - Elche CF 18.30. Real Betis - RCD Mallorca 21.00.
-Lunes 3 de noviembre. Real Oviedo - CA Osasuna 21.00.
