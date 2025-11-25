Fútbol. El dispositivo de seguridad para el Atlético-Inter de Champions contará con más de 1.200 integrantes

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha previsto un dispositivo de seguridad integrado por más de 1.200 efectivos de cara al partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán, que se verán las caras este miércoles a partir de las 21.00 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Este partido, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, llenará el aforo del estadio. Se prevé además la presencia de unos 2.150 aficionados italianos sin entrada para el encuentro, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha catalogado el encuentro como partido de Alto Riesgo. Esto implica que ambos clubes están obligados a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de aficiones y control de acceso.

El operativo estará formado por agentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil de la Policía Nacional, así como Guardia Civil de Tráfico, Policía Municipal, Samur-Protección Civil, Bomberos y vigilantes auxiliares del propio club.

Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.