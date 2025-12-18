Fútbol.- El Eintracht Fráncfort anuncia medidas tras las últimas sanciones de la UEFA a sus aficionados

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) - El Eintracht de Fráncfort se propone tomar medidas hasta ahora no especificadas tras ser sancionado de nuevo por la UEFA por la mala conducta de sus aficionados tras el partido de Liga de Campeones ante el FC Barcelona. El organismo rector de Europa dictaminó que el Fráncfort no podrá contar con la presencia de ninguno de sus aficionados en los dos próximos partidos fuera de casa de competiciones europeas por el encendido de bengalas y los destrozos llevados a cabo en el Camp Nou en el partido de Liga de Campeones del 9 de diciembre en Barcelona. La UEFA aplicó una sentencia de suspensión dictada a principios de año por los incidentes ocurridos en un partido de la Europa League en Roma, prohibiendo la presencia de sus hinchas en un partido fuera de casa y sancionándolos para un partido adicional. Al Fráncfort también se le prohibió vender entradas para dos partidos fuera de casa en 2019 por incidentes causados por sus aficionados. En 2023 y 2025, las autoridades italianas no permitieron al club que sus aficionados estuvieran con ellos en los partidos del Nápoles. Philipp Reschke, miembro de la junta directiva del Fráncfort, dijo en un comunicado del club a última hora del miércoles que podrían apelar la prohibición para el segundo partido, pero también afirmó que las cosas deben cambiar. "Lo que está claro ahora es que las cosas no pueden seguir así, ya que esta es la tercera sanción de este tipo desde 2019. Tomaremos medidas claras y específicas, que expondremos en detalle muy pronto", dijo. Así, el Eintracht no tendrá aficionados que viajen en su partido de la Liga de Campeones ante el Qarabag en enero y en su siguiente partido europeo, que podría ser la vuelta de los 'playoffs'. Además, la UEFA también impuso al club una multa de 38.000 euros. La UEFA también sancionó al Bayern, al que ordenó cerrar una sección de su estadio para el próximo partido de la UEFA en enero contra el Union Saint-Gilloise por encender fuegos artificiales en el partido del 9 de diciembre contra el Sporting. Y al igual que en el caso del Eintracht, la UEFA aplicó una medida previa suspendida.