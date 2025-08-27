Fútbol: El Espanyol refuerza el centro del campo con el fichaje de Charles Pickel
Fútbol: El Espanyol refuerza el centro del campo con el fichaje de Charles Pickel
MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -
El centrocampista suizo Charles Monginda Pickel se ha convertido este miércoles en nuevo jugador del RCD Espanyol, al que llega procedente de la US Cremonese italiana, y con el que firma un contrato por una temporada más otra opcional, según confirmó el club perico en un comunicado. Pickel, internacional absoluto con la RD Congo y con Suiza en categorías inferiores, cuenta con una amplia experiencia en el fútbol europeo, jugando en clubes como la US Cremonese, el FC Basilea, el Grasshopers, el FC Schaffhausen, el Neuchatel Xamax, el Grenoble y el Famalicao. En la última temporada, en la que consiguió el ascenso a Serie A con el Cremonense, el centrocampista suizo participó en 33 partidos en los que acumuló 1934 minutos y anotó dos goles. Un Pickel que ha superado la habitual revisión médica en la Clínica Corachan y que será presentado como nuevo jugador del RCD Espanyol la próxima semana.
