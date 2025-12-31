Fútbol. El exjugador del Real Madrid Roberto Carlos, operado en San Pablo por un problema de corazón

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - El exjugador del Real Madrid Roberto Carlos fue operado este miércoles en Sao Paulo, tras un chequeo médico rutinario en el que se le habría detectado falta de funcionamiento en el corazón, lo que obligó a los servicios médicos a realizar una operación de urgencia en la que se le ha colocado un catéter. Pese a que la visita médica se debía a un chequeo en su pierna, en la que ha sufrido recientemente un pequeño trombo, Roberto Carlos, de 52 años y embajador del Real Madrid, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de su corazón después de que una resonancia detectara una anomalía en el funcionamiento de su corazón. Una operación que se saldó con éxito y que tiene a la leyenda del Real Madrid fuera de peligro, según confirmaron a Europa Press fuentes cercanas al jugador.