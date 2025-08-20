LA NACION

Fútbol: El FC Badalona Women presenta a Célya Barclais, Sofie Junge Pedersen y Loreta Kullashi

Fútbol: El FC Badalona Women presenta a Célya Barclais, Sofie Junge Pedersen y Loreta Kullashi

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fútbol: El FC Badalona Women presenta a Célya Barclais, Sofie Junge Pedersen y Loreta Kullashi
Fútbol: El FC Badalona Women presenta a Célya Barclais, Sofie Junge Pedersen y Loreta Kullashi

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

El FC Badalona Women ha anunciado este miércoles las incorporaciones de la defensa francesa Célya Barclais, la centrocampista danesa Sofie Junge Pedersen y la delantera sueca Loreta Kullashi para su plantilla del próximo curso 2025/26 en la Liga F Moeve. Barclais tiene 24 años y llega al ONA procedente del Celtic de Glasgow, donde el pasado curso jugó 22 encuentros de la Scottish Women's Premier League (SWPL), otros tres partidos de la SWPL Cup y otros ocho de la Liga de Campeones Femenina, marcando en total dos goles.

Por su parte, Junge Pedersen tiene 33 años y procede del Inter de Milán, con el que disputó la pasada temporada nueve partidos de la Serie A y dos de la Coppa italiana. Respecto a Kullashi, de 26 años, militó la mitad de la pasada campaña cedida en el Napoli, donde participó en 13 encuentros de la Serie A y también en dos del torneo copero.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuándo son los paros de controladores aéreos que afectarán vuelos desde este viernes 22 de agosto
    1

    Uno por uno, cuándo son los paros de controladores aéreos que afectarán vuelos desde este viernes 22 de agosto

  2. Un juez falló en favor de que Cristina no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad
    2

    Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad

  3. ¿Qué tiene que hacer un juez recordándole a un adulto que no se puede agredir a un niño?
    3

    Milei vs. Ian Moche: ¿Qué tiene que hacer un juez recordándole a un adulto que no se puede agredir a un niño?

  4. Un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
    4

    Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió

Cargando banners ...