Fútbol. El FC Barcelona aleja con goleada al Real Madrid de la Liga F

MADRID, 15 Nov. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona se impuso con autoridad este sábado en el Clásico de la Liga F Moeve ante el Real Madrid, al que goleó por 4-0 en el Estadi Lluis Companys para alejar a las madridistas a siete puntos tras un encuentro algo más igualado de lo que señaló el marcador y donde fue decisivo el mayor poderío local en las áreas.

El actual campeón devolvió el orden que había perdido el pasado mes de marzo en sus duelos contra el equipo madrileño, esperanzado de volver a sorprender al líder y de apretar la pelea por el título liguero. Sin embargo, el conjunto que entrena Pere Romeu fue más contundente y dejó en nada un choque en el que sí dio, al menos, un paso adelante en competitividad, dejándose en el camino buenas ocasiones y sobre todo un penalti con 2-0 en el marcador.

Los primeros 45 minutos en Montjüic fueron trepidantes, con mucho protagonismo también para el 'Football Video Support' y ocasiones claras en ambas áreas, pero en las dos fueron mejores la blaugranas, con Aitana Bonmatí en el banquillo como principal novedad, para coger ventaja ante un equipo madridista competitivo y que no necesitó tanto balón para hacer daño.

Ya antes del minuto de juego, el palo había repelido un cabezazo de Alexia Putellas tras un centro por el lado derecho, por donde más sufrirían las visitantes. Y minutos después, otro palo, probablemente más claro, de Naomie Feller, que vio como su remate, con 'Mapi' León acertando a estorbar lo justo, pero a puerta vacía, no entraba ni tampoco su, más forzado, remate posterior.

A partir de ahí, el partido se fue inclinando un poco más hacia el campo del conjunto de Pau Quesada, con Yasmim, poco ayudada en las coberturas, sufriendo con Caroline Graham Hansen, aunque el 1-0 vendría por el otro lado, con Claudia Pina asistiendo a Ewa Pajor al cuarto de hora.

La delantera polaca fue un tormento también para las centrales y poco después hizo el 2-0, anulado por una mano tras la consulta de la colegiada Paula Cebollada con el 'FVS', el segundo que le quitaban a la goleadora tras uno inicial con 0-0. Justo después, el Real Madrid tuvo el empate en un mano a mano de Linda Caicedo que no pudo superar a una Cata Coll bien plantada, un perdón que no otorgó Pajor para hacer el 2-0 tras otra internada más de Graham Hansen.

CATA COLL, UN MURO

El tramo final del primer tiempo fue igualmente agitado, con el equipo madridista gozando de buenas opciones para haber recortada distancias, sobre todo en un par de acciones de Linda Caicedo y de Caroline Weir, cuyo disparo lo sacó Irene Paredes cuando se acercaba a la línea de gol. El Barça también amenazó y tuvo el 3-0 después de una contra lanzada por su portera tras un saque de esquina y un control maravilloso de Pina, pero Caicedo, en gran repliegue, se cruzó decisivamente cuando Pajor se había plantado ante Misa Rodríguez.

La segunda mitad no fue tan trepidante y el ritmo bajó porque lo que no se vieron tanto las idas y venidas y las mejores ocasiones fueron para el Barça, con un intento de vaselina que se fue por poco de Graham Hansen ante una adelantada Misa Rodríguez y un mano a mano de Pajor que tiró fuera cuando tenía a la noruega bien situada para empujar el balón.

Los entrenadores fueron moviendo los banquillos, con Bonmatí entrando al terreno de juego y con Pau Quesada dando oxígeno quizás pensando en la visita al Arsenal FC del miércoles en la Champions a una Linda Caicedo menos efervescente que en el primer acto. Y cuando el partido entraba en su tramo final, el Real Madrid se pudo meter con un discutido penalti decretado, tras la revisión en el 'FVS', por la colegiada por un derribo de Cata Coll a Athenea del Castillo. Pero la balear, que había errado en esa jugada, le detuvo el lanzamiento a Caroline Weir.

Poco después, Del Castillo se plantó ante la guardameta, pero tampoco fue capaz de superarla en lo que fue el último intento de poner emoción de un Real Madrid que acabó castigado en su moral con dos tantos más, uno de Sydney Schenterleib tras una pérdida de Irune Dorado y otro de Aitana Bonmatí que empujó a la red un gran centro de 'Mapi' León que no acertó a despejar la defensa visitante.

Además, la undécima jornada ya ha tenido otros dos partidos jugados, con el Levante UD siguiendo sin salir de su mala racha tras caer por 1-0 ante un Deportivo ABANCA que volvió a sonreír siete partidos después, y con el Madrid CFF goleando a domicilio (1-4) al recién ascendido Alhama CF El Pozo.