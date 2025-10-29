Fútbol.- El FC Barcelona-Atlético de la jornada 19 de LaLiga EA Sports será el martes 2 de diciembre

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) - LaLiga publicó este miércoles los horarios de los partidos adelantados de la jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-2026 de los cuatro equipos que jugarán la Supercopa de España en enero en Arabia Saudí, con el choque entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid para el 2 de diciembre. El duelo entre los de Hansi Flick y los de Diego Pablo Simeone será el martes 2 de diciembre a las 21.00 horas, mientras que el que enfrentará al Athletic Club y al Real Madrid en San Mamés se jugará un día después a las 19.00 horas. El resto de la jornada 19 está programada entre el 9 y el 12 de enero, con el día 11 disputándose la final de la Supercopa en Yeda. Además, LaLiga dio a conocer también los horarios de la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026, que se disputará precisamente días antes de estos dos duelo, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, con el Real Madrid jugando el domingo y el FC Barcelona y el Atlético de Madrid el sábado. El conjunto madridista visitará el domingo 30 de noviembre al Girona FC en el Estadio de Montilivi a las 21.00 horas, mientras que, el sábado 29, el blaugrana y el colchonero recibirán al Deportivo Alavés (16.15 horas) y al Real Oviedo (21.00), respectivamente. --HORARIOS DE PARTIDOS ADELANTADOS DE JORNADA 19 DE LALIGA EASPORTS. -Martes 2 de diciembre. FC Barcelona - Atlético de Madrid 21.00. -Miércoles 3 de diciembre. Athletic Club - Real Madrid 19.00. --HORARIOS DE LA JORNADA 14 DE LALIGA EA SPORTS. -Viernes 28 de noviembre. Getafe CF - Elche CF 21.00. -Sábado 29. RCD Mallorca - CA Osasuna 14.00 FC Barcelona - Deportivo Alavés 16.15. Levante UD - Athletic Club 18.30. Atlético de Madrid - Real Oviedo 21.00. -Domingo 30. Real Sociedad - Villarreal CF 14.00. Sevilla FC - Real Betis 16.15. RC Celta - RCD Espanyol 18.30. Girona FC - Real Madrid 21.00. -Lunes 1 de diciembre. Rayo Vallecano - Valencia CF 21.00.