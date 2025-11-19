Fútbol. El FC Barcelona-Eintracht de Liga de Campeones se jugará en el Spotify Camp Nou tras la autorización de UEFA

BARCELONA, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona-Eintracht Frankfurt, correspondiente a la sexta jornada de la fase de Liga de la Liga de Campeones, se disputará el 9 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, en el Spotify Camp Nou, después de que la UEFA haya dado su autorización, según informa este miércoles el club azulgrana en un comunicado.

Esta decisión llega después de que el FC Barcelona anunciara su regreso al Camp Nou en el encuentro de LaLiga EA Sports contra el Athletic Club, que se juega este sábado, tras obtener la licencia de primera ocupación de la Fase 1B, que le permite ampliar el aforo del estadio azulgrana hasta los 45.401 espectadores.

Dicha licencia incluye toda la zona de Lateral, sumándose a la ya concedida de la Fase 1A -que comprende Tribuna y Gol Sur-, y se hace efectiva después de que la UEFA haya aceptado la petición de la entidad catalana al considerar que "se cumplen todos los requisitos necesarios".

Según informó el FC Barcelona en el mismo comunicado, en los próximos días informará sobre la salida a la venta de entradas para el partido de la Liga de Campeones, que está incluido en el pase de temporada 2025-26 de los socios y socias que lo hayan adquirido.

El Barça impulsó el pasado octubre un único pase, vigente hasta final de esta temporada, que ha permitido el acceso al Spotify Camp Nou y que da derecho a asistir a todos los partidos oficiales del primer equipo masculino que se jueguen en el Spotify Camp Nou a partir del encuentro frente al Athletic Club, incluidos los de LaLiga EA Sports, Copa del Rey y Champions League.

"El FC Barcelona celebra poder volver a competir en su estadio y continuar avanzando en el proyecto de transformación integral del nuevo Spotify Camp Nou", concluyó la entidad presidida por Joan Laporta, que tiene previsto terminar las obras del Camp Nou, y alcanzar el aforo máximo de 105.000 espectadores, a finales de 2026 o principios de 2027.