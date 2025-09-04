Fútbol.- El FC Barcelona-Getafe CF cerrará el domingo 21 la jornada 5 de LaLiga EA Sports

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

LaLiga anunció este jueves los horarios de la jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-2026, que se disputará entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre, y con el partido entre el FC Barcelona y el Getafe CF cerrándola a las 21.00 horas. Además, el Real Madrid recibirá un día antes en el Estadio Santiago Bernabéu al RCD Espanyol, en un partido programado a las 16.15 horas, mismo horario en el que jugará también el domingo el Atlético de Madrid en su visita al RCD Mallorca.

HORARIOS DE LA JORNADA 5 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 19 de septiembre.

Real Betis vs Real Sociedad 21.00.

-Sábado 20.

Girona FC - Levante UD 14.00.

Real Madrid - RCD Espanyol 16.15.

Deportivo Alavés - Sevilla FC 18.30.

Villarreal CF - CA Osasuna 18.30.

Valencia CF - Athletic Club 21.00.

-Domingo 21.

Rayo Vallecano - RC Celta 14.00.

RCD Mallorca - Atlético de Madrid 16.15.

Elche CF - Real Oviedo 18.30.

FC Barcelona - Getafe CF 21.00.