Fútbol: El FC Barcelona recibirá al Athletic Club el 22 de noviembre y el Real Madrid visitará Elche el 23

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) - El FC Barcelona recibirá al Athletic Club el sábado 22 de noviembre, a las 16.15 horas, y el Real Madrid visitará al Elche CF (21.00) en el Martínez Valero el domingo 23, mismo día que en el que se dispute el derbi entre el Atlético de Madrid y el Getafe CF (18.30), en duelos correspondientes a la jornada 13 de LaLiga EA Sports. LaLiga hizo oficial los horarios de la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-26, que arrancará el viernes 21 de noviembre a partir de las 21.00 horas con el derbi entre Valencia CF y Levante UD; y finalizará el lunes 24 de noviembre con el RCD Espanyol-Sevilla FC, también desde las 21.00. Esta jornada será la primera después del parón internacional de selecciones del mes de noviembre. El vigente campeón, el FC Barcelona, volverá a la competición doméstica el sábado 22 de noviembre, recibiendo al Athletic Club a las 16.15 horas, tres días antes de visitar al Chelsea FC en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions. También el sábado 22, se disputarán el Deportivo Alavés-RC Celta (14.00), el CA Osasuna-Real Sociedad (18.30), y el Villarreal CF-RCD Mallorca (21.00). Mientras que el Real Madrid, actual líder de la competición nacional, se enfrentará al Elche CF en el Estadio Martínez Valero el domingo 23 de noviembre, a las 21.00. Los blancos tendrán tres días después otro compromiso como visitantes en la Liga de Campeones, visitando al Olympiacos griego en la jornada 5 de la fase de liga. Ese domingo 23, se jugará el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Getafe CF en el Riyadh Air Metropolitano (18.30), antes del difícil compromiso rojiblanco ante el Inter de Milán, también en casa. Además, se disputarán el Real Oviedo-Rayo Vallecano (14.00) y el Real Betis-Girona FC (16.15). --HORARIOS JORNADA 13 DE LALIGA EA SPORTS 2025-26: -Viernes 21 de noviembre. Valencia CF - Levante UD 21.00. -Sábado 22. Deportivo Alavés - RC Celta 14.00. FC Barcelona - Athletic Club 16.15. CA Osasuna - Real Sociedad 18.30. Villarreal CF - RCD Mallorca 21.00. -Domingo 23. Real Oviedo - Rayo Vallecano 14.00. Real Betis - Girona FC 16.15. Atlético de Madrid - Getafe CF 18.30. Elche CF - Real Madrid 21.00. -Lunes 24. RCD Espanyol - Sevilla FC 21.00.