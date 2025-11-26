Fútbol. El FC Barcelona se desmarca del token lanzado por su patrocinador ZKP
Fútbol. El FC Barcelona se desmarca del token lanzado por su patrocinador ZKP
BARCELONA, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El FC Barcelona aseguró este martes que no tiene "vinculación alguna" con el token lanzado por la compañía Zero-Knowledge Proof (ZKP), empresa con la que el club firmó hace unos días un acuerdo de patrocinio para convertirse en partner oficial del Protocolo Criptográfico de la entidad blaugrana.
En un comunicado, el Barça subrayó que no tiene "responsabilidad ni participación" en la emisión o gestión del citado token —del que se desconocen los detalles— y que tampoco hace uso de la tecnología asociada, desligándose por completo del activo digital promovido por la compañía.
El club puntualizó además que "ni la existencia de este token ni su emisión estaban previstas" en el acuerdo firmado entre las partes, por lo que el lanzamiento anunciado por ZKP no forma parte de los términos pactados en la alianza comercial.
La entidad presidida por Joan Laporta remarcó su "compromiso con la transparencia y el respeto a sus acuerdos institucionales", y avanzó que comunicará cualquier novedad "cuando se disponga de información concluyente" sobre la situación.
