Fútbol. El FC Barcelona se desvincula del patrocinio de la empresa Cero-Knowledge Proof (ZKP)

BARCELONA, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - El FC Barcelona ha anunciado su desvinculación de la empresa Cero-Knowledge Proof (ZKP), con la que había acordado un patrocinio por el cual esta compañía era Partner Oficial del Protocolo Criptográfico suyo, han informado fuentes del club a Europa Press este miércoles. Según ha avanzado 'La Vanguardia', el club ha dado por acabado el vínculo con la tecnológica alegando incumplimiento de contrato, mes y medio después de comunicar los azulgranas su acuerdo. Fuentes del club han explicado a Europa Press que se desvinculan "a raíz del incumplimiento de las condiciones contractuales pactadas y después de haber llevado a cabo las verificaciones y análisis" por parte de los departamentos de Compliance y Legal del Barça. El FC Barcelona ha constatado "actuaciones que no se ajustan a los términos y condiciones establecidos" en el acuerdo de patrocinio. El club presidido por Joan Laporta "no tiene ninguna vinculación con jefe token asociado a dicha compañía, ni ninguna responsabilidad ni participación en su emisión o gestión", y añade que estos elementos no estaban previstos en el acuerdo firmado. Además ha reafirmado su "compromiso" con la transparencia, la protección de su reputación institucional y el cumplimiento riguroso de los acuerdos.