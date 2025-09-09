Fútbol: El FC Barcelona-Valencia CF de este domingo 14 de septiembre se jugará en el Estadi Johan Cruyff

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El encuentro entre el FC Barcelona y el Valencia CF de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 no podrá celebrarse en el Spotify Camp Nou y se jugará finalmente en el Estadi Johan Cruyff, con capacidad para unos 6000 espectadores, según confirmó el propio club en un comunicado.

“El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, que debía disputarse el domingo 14 de septiembre, a las 21.00 horas, frente al Valencia CF, no podrá celebrarse todavía en el Spotify Camp Nou”, informó la entidad blaugrana.

El club catalán insistió en su comunicado que “está trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas”, pero por este motivo el partido entre blaugranas y valencianistas se disputará, finalmente, en el Estadi Johan Cruyff.

El FC Barcelona, que informará próximamente sobre todos los detalles relativos a la organización del partido y a la gestión de las entradas, también agradeció a sus socios y aficionados “su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo como ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou”.

LaLiga informó el pasado sábado que continuaba entonces realizando auditorías y revisiones técnicas para comprobar si el Johan Cruyff podría albergar el Barça-Valencia, y ya destacó avances positivos en este sentido.

Ahora, el recinto, de unos 6000 espectadores, ya tiene la confirmación oficial y definitiva.