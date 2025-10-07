Fútbol: El FC Barcelona visita Balaídos y el Rayo Vallecano recibe al Real Madrid el domingo 9 de noviembre

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) - El FC Barcelona, vigente campeón de Liga, visitará Balaídos para enfrentarse al RC Celta el próximo domingo 9 de noviembre (21.00), mismo día en el que el Rayo Vallecano recibirá al Real Madrid en Vallecas (16.15), ambos duelos correspondientes a la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-26. LaLiga hizo este martes oficial los horarios de la jornada 12 de Primera División, que arrancará el viernes 7 de noviembre a partir de las 21.00 horas con el partido entre Elche y Real Sociedad en el Martínez Valero, mientras que finalizará el domingo 9 de noviembre con el Celta-FC Barcelona en el Estadio Abanca Balaídos, también desde las 21.00. Así, los de Hansi Flick viajarán a Vigo cuatro días después de enfrentarse, también como visitantes, al Brujas belga en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions, para cerrar también oro bloque de encuentros antes del parón internacional de noviembre. Por su parte, el Real Madrid visitará Vallecas cinco días después de jugar su partido de Liga de Campeones en Anfield, el segundo partido como visitante para los de Xabi Alonso, después de encadenar cuatro partidos sin salir de la capital española -uno en Getafe y tres en el Santiago Bernabéu. El sábado 8 de noviembre, se disputarán un Girona FC-Deportivo Alavés (14.00), un Sevilla FC-CA Osasuna (16.15), el Atlético de Madrid-Levante UD (18.30), y el RCD Espanyol-Villarreal CF (21.00). Mientras que el domingo 9 el Athletic Club recibirá al Real Oviedo (14.00), el Real Betis visitará al Valencia CF (18.30) y se jugará un RCD Mallorca-Getafe CF (18.30). HORARIOS JORNADA 12 DE LALIGA EA SPORTS 2025-26: -Viernes 7 de noviembre. Elche CF - Real Sociedad 21.00. -Sábado 8. Girona FC - Deportivo Alavés 14.00. Sevilla FC - CA Osasuna 16.15. Atlético de Madrid - Levante UD 18.30. RCD Espanyol - Villarreal CF 21.00. -Domingo 9. Athletic Club - Real Oviedo 14.00. Rayo Vallecano - Real Madrid 16.15. Real Betis - Valencia CF 18.30. RCD Mallorca-Getafe CF 18.30. RC Celta - FC Barcelona 21.00.