Fútbol. El Flamengo se mete en semifinales de la Copa Intercontinental

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press)

El CR Flamengo se ha clasificado este miércoles para las semifinales de la Copa Intercontinental de la FIFA tras su victoria por 1-2 ante el Cruz Azul, sellada gracias a dos goles de Giorgian de Arrascaeta para citarse ahora con el Pyramids FC y luchar por un hueco en la final, donde el Paris Saint-Germain ya espera al vencedor de ese duelo.

En Rayán (Catar), en el Estadio Áhmad bin Ali, el Flamengo abrió el marcador al cuarto de hora tras aprovechar De Arrascaeta un fallo enorme de la zaga rival sacando el balón. Empató Jorge Sánchez justo antes del descanso con un golazo, una volea de diestra desde el balcón del área.

Sin embargo, De Arrascaeta firmó su doblete particular en el 71' con una internada por la zona central del ataque; un zaguero del Cruz Azul repelió su intento de pase, pero el jugador uruguayo metió su rechace con una sutil vaselina frente a la estirada del portero.

Su triunfo en el único partido de cuartos de final sirvió al campeón de la Copa Libertadores para avanzar a la única 'semi' de este torneo, llamada Copa Challenger por la FIFA. Ahí se cruzará con el Pyramids, que en septiembre logró su billete para esa instancia ganando en octavos de final al Auckland City (3-0) y después en cuartos al Al Ahli (1-3).