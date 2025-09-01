Fútbol: El Football Video Support se estrenó en la Liga F Moeve con 39 intervenciones

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Football Video Support, la herramienta implantada esta temporada en la Liga F Moeve para mejorar las decisiones arbitrales, se estrenó este fin de semana en el campeonato doméstico con un total de 39 intervenciones.

Según informó este lunes la Liga F, que recordó que esta tecnología se puede utilizar en cuatro supuestos (gol/no gol, penalti/no penalti, tarjeta roja directa y confusión de identidad), el Football Video Support se puso en marcha durante la primera jornada del campeonato en todos los campos.

"En el balance de esta primera jornada, la corrección de una cartulina roja, la revisión de nueve penaltis o la anulación de tres goles por fuera de juego han sido lo más destacado en la aplicación del Football Video Support", remarcó la patronal de clubes profesionales femeninos.

En este sentido, el partido donde la colegiada más veces tuvo que acudir a revisar las acciones fue en el FC Barcelona-Alhama CF ElPozo, donde Eugenia Gil Soriano se acercó al monitor hasta en doce ocasiones, diez para revisar goles, de los cuales ocho subieron al marcador.

Además, ambos entrenadores pidieron revisar dos posibles penaltis que terminaron por no concederse.

Por otra parte, el único partido donde no se hizo uso de esta herramienta fue en el Athletic Club-Costa Adeje Tenerife, que acabó con el marcador inicial y no hubo acciones reseñables de solicitar su intervención.

"Con esta nueva herramienta, Liga F busca seguir apostando por una mayor profesionalización de la competición en todos los aspectos, además de que haya una mayor justicia en los partidos, fortaleciendo así las alianzas institucionales con la RFEF y sus diferentes órganos arbitrales", remarcó Liga F.