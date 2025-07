Fútbol: El fútbol inglés, azote del español en su exitosa temporada 24-25

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección española femenina de fútbol no pudo conquistar este domingo el título de la Eurocopa de Suiza al caer en los penales ante Inglaterra, un país que ha sido el azote de España en esta temporada 24-25, exitosa para los denominados inventores de este deporte, con cinco de los seis posibles títulos acabando en este país. El combinado que dirige Montse Tomé no pudo completar en Basilea su triplete tras ganar el Mundial de 2023 y la Liga de Naciones de 2024, y las 'Lionesses' se tomaron cumplida revancha de la derrota en la final mundialista para llevar más alegría al fútbol inglés, gran protagonista a nivel femenino y masculino en esta campaña que acabó no hace demasiado. Y para apuntalar esta temporada exitosa, ha tenido que amargar al fútbol español, que ha hincado de forma mayoritaria la rodilla en sus enfrentamientos contra clubes de la Premier League y de la Super Liga, perdiendo además en batalla un total de tres trofeos. A nivel femenino, la campeona del mundo no pudo evitar el doblete de Inglaterra en las dos principales competiciones ya que a la derrota en la final de la Eurocopa se unió la que sufrió el FC Barcelona en la de la Liga de Campeones ante el Arsenal FC. El conjunto 'gunner' se impuso por 1-0 en el José Alvalade de Lisboa gracias a un tanto en el tramo final de la sueca Stinia Blackstenius y privó del tercer título seguido a las blaugranas. Estas, además de perder contra el equipo londinense, también sufrió una derrota más en la fase de grupos, al caer en su estreno ante el Manchester City (2-0), aunque luego recuperó su nivel para tomarse la revancha en casa de forma clara (3-0) y volver a ser la 'bestia negra' del Chelsea FC en las semifinales, con un demoledor global de 8-2. Y en la máxima competición continental, el otro representante de la Liga F, el Real Madrid también sufrió a los equipos ingleses. En la primera fase, cayó en los dos partidos ante el Chelsea (3-2 y 1-2), y luego en cuartos de final, tras ganar el Alfredo di Stéfano al Arsenal (2-0), vio esfumarse su sueño de pasar a las semifinales en el Emirates Stadium donde perdió por 3-0 tras una mala segunda mitad con todos los goles antes del primer cuarto de hora. El feudo 'gunner' y su propietario también fue la tumba del Real Madrid en la Champions masculina. El 15 veces campeón de Europa, que ya había caído por 2-0 en Anfield ante el Liverpool FC, en la liguilla inicial, se despidió de su defensa del título ante el equipo de Mikel Arteta, muy superior en los dos choques (3-0 y 1-2). Antes, en el 'playoff', el conjunto madridista se deshizo del Manchester City al que batió en los dos partidos (2-3 y 3-1) de una competición en la que el FC Barcelona no se tuvo que cruzar en su recorrido con ningún equipo de la Premier y en la que el histórico debutante Girona FC no pudo en la fase de liga ni con el Liverpool ni con el Arsenal, vencedores en Montilivi por 0-1 y 1-2, respectivamente. La “Orejona” fue el único título que se le escapó a la Premier League en 2025, ya que se llevó la Liga Europa, la Conference League y el Mundial de Clubes, con protagonismo para el Chelsea. Los “Blues” se hicieron primero con la Conference remontando en la final a un equipo español, el Real Betis (4-1), y luego se coronaron en los Estados Unidos como primeros campeones del mundo al ganar (3-0) al PSG. La Liga Europa fue para el Tottenham, en una final inglesa contra el Manchester United en San Mamés, decidida por un solitario 1-0. En esta competición, los “Diablos Rojos” fueron los verdugos tanto de la Real Sociedad como del Athletic Club. El conjunto guipuzcoano fue eliminado en octavos de final tras empatar en Anoeta (1-1) y perder 4-1 en Old Trafford, mientras que el vizcaíno lo hizo en semifinales al caer en “La Catedral” (0-3) y en el “Teatro de los Sueños” (4-1).