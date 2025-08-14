Fútbol: El Girona comunica y lamenta la muerte del padre de Stuani

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

El delantero uruguayo Cristhian Stuani perdió este jueves a su padre, motivo por el que se perderá el inicio de LaLiga EA Sports con el Girona, tal y como anunció el conjunto catalán.

"El Girona FC expresa su más sentido pésame a nuestro capitán, Cristhian Stuani, y a toda su familia, por la pérdida de su padre. En estos momentos de tristeza, el club, sus compañeros y la afición nos unimos en el dolor, ofreciéndoles todo nuestro calor y apoyo", comunicó el Girona en su cuenta de la red social 'X'.

Por la mañana, en rueda de prensa, el técnico del club gerundense, Míchel, explicó la ausencia de Stuani en el entrenamiento de este jueves como "motivos personales". "No ha podido estar en el entrenamiento y mañana tampoco, es un tema personal, él os informará", afirmó.

El uruguayo quedó descartado para la primera jornada de la Liga contra el Rayo Vallecano en Montilivi, este viernes a las 19.00, y a última hora del día, el Girona comunicó la triste noticia de la muerte del padre del delantero y capitán del club.