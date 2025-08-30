LA NACION

Fútbol: El Girona FC ficha al centrocampista marroquí Azzedine Ounahi por cinco temporadas

LA NACION
MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Girona FC anunció este sábado haber alcanzado un acuerdo con el Olympique de Marsella francés para hacerse con el fichaje del centrocampista marroquí Azzedine Ounahi, que firma por el conjunto catalán por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

De este modo, el técnico Míchel Sánchez ve un refuerzo para su centro del campo con un futbolista de 25 años y que la pasada temporada estuvo cedido en el Panathinaikos griego, donde sobresalió con siete asistencias, además de cinco goles, entre todas las competiciones.

Según el Girona FC, su nueva incorporación "puede actuar como centrocampista o mediapunta, aportando calidad en la salida de pelota, creatividad en la zona de tres cuartos y desequilibrio entre líneas".

"Su perfil ofensivo y ambicioso encaja a la perfección con el estilo de juego gerundense. Su despliegue técnico, su capacidad de conducción y su visión ofensiva cautivaron a los aficionados de todo el mundo. Cuenta con experiencia en competiciones europeas tanto con el Olympique como con el Panathinaikos", añadió el equipo catalán.

Por otro lado, el Girona FC confirmó también que ha traspasado al delantero normacedonio Bojan Miovski al Rangers FC escocés después de una temporada en las filas del equipo 'gironí', donde apenas brilló, disputando 23 partidos y anotando cuatro goles.

"El Girona FC agradece a Bojan Miovski su profesionalidad, dedicación y compromiso durante este tiempo, y le desea mucha suerte en esta nueva etapa en la liga escocesa", le despidió el conjunto catalán en un comunicado.

