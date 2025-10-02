Fútbol: El Girona FC pierde a Azzedine Ounahi por una lesión en el sóleo

BARCELONA, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El jugador del Girona FC Azzedine Ounahi se perderá los próximos compromisos del equipo debido a una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, que le tendrá alejado del grupo de forma indefinida ya que será la evolución de la lesión la que marcará su regreso a los entrenamientos.

“Azzedine Ounahi sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. La evolución de la lesión determinará su regreso a los entrenamientos con el grupo”, señaló el Girona FC en un comunicado.

El mediocentro internacional marroquí, de 25 años, llegó a Girona al final del mercado de verano procedente del Marsella y había caído de pie en Montilivi, jugando el 75% de los minutos y siendo titular en el 80% de los partidos, con 1 gol anotado en el empate en San Mamés (1-1) contra el Athletic Club.