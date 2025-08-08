Fútbol: El Girona logra la cesión de Vitor Reis, central brasileño que llega del City

BARCELONA, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El jugador brasileño Vitor de Oliveira Nunes dos Reis, más conocido como Vitor Reis, jugará en el Girona FC esta temporada en calidad de cedido por el Manchester City de la Premier League, con la intención de demostrar que puede ser útil en el equipo de Míchel y seguir creciendo, a sus 19 años, como futbolista antes de poder volver al equipo 'citizen' de Pep Guardiola.

"El Girona FC y el Manchester City FC han llegado a un acuerdo para la cesión hasta final de temporada del defensa brasileño Vitor d'Oliveira Nunes dos Reis, más conocido como Vitor Reis, de 19 años", anunció el club 'gironí' en un comunicado.

En el mismo destacan del central brasileño, internacional en categorías inferiores, su "combinación de potencia física, buen juego aéreo y criterio en la salida de balón".

Nacido en São José dos Campos en 2006, dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol en una academia de su ciudad natal. Con solo 10 años fichó por el Palmeiras, equipo con el que debutó como profesional y en su primera temporada disputó 22 partidos oficiales y marcó dos goles.

Su rendimiento en Brasil llamó la atención del Manchester City, que lo incorporó en enero de 2025 y con quien firmó contrato hasta junio de 2029. Ahora, llega cedido al Girona FC, club que forma parte del 'holding' de equipos del City, para seguir creciendo en LaLiga EA Sports a las órdenes de Míchel.

"Mi llegada ha sido muy buena. Espero poder contribuir mucho a este club. Estoy muy feliz de estar aquí y pretendo hacer un año muy bueno aquí en Girona", reconoció el joven central a su llegada al club en declaraciones facilitadas por la entidad de Montilivi.

Además, apuntó que Savinho, jugador del City que también jugó cedido en el Girona, le recomendó dar este paso. "Sí, Savinho ya había hablado conmigo sobre el Girona, sobre LaLiga, sobre este país. Me dijo muchas cosas buenas y estoy muy feliz de estar aquí y quiero ser feliz este año también aquí", se sinceró.

Se calificó a sí mismo de jugador "muy guerrero". "Me gusta mucho disputar, me gusta ganar. Siempre quiero ganar, dar un buen pase, un buen balón aéreo. Juego como central, pero si se necesita también como volante o como lateral. Estoy aquí para ayudar al club. Mi objetivo aquí es jugar al nivel más alto posible", señaló.

Preguntado por sus referentes, apuntó a los internacionales brasileños Marquinhos y Thiago Silva. "Jugué contra Thiago Silva en Brasil y pude aprender un poco, también. Siempre intento ver su juego, como el de Marquinhos, y aprendo mucho", señaló, pero también ha tenido tiempo de empaparse del fútbol del City y de su técnico, Pep Guardiola.

Pero llega a Girona, a Montilivi, dispuesto a darlo todo y a aprender con Míchel y sus nuevos compañeros para, como hizo Savinho, volver al City con minutos. "Ahora vengo aquí, pasaré esta temporada en Girona, creo que puedo contribuir mucho al equipo y estoy aquí para ayudar", certificó.

“Para lo que necesite el míster, puede contar conmigo, que voy a estar aquí”, añadió.