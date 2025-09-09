Fútbol: El greco-australiano Ange Postecoglou, nuevo entrenador del Nottingham Forest

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador greco-australiano Ange Postecoglou, campeón de la Europa League con el Tottenham este 2025, se ha convertido este martes en nuevo técnico del Nottingham Forest, después de que el club inglés anunciara este lunes la destitución del portugués Nuno Espirito Santo al frente del equipo.

"El Nottingham Forest Football Club confirma que, tras las recientes circunstancias, Nuno Espírito Santo ha sido relevado de su cargo como entrenador principal. El club agradece a Nuno su contribución durante una etapa muy exitosa en el City Ground, en particular su papel en la temporada 2024/25", anunció el club de Nottingham este lunes.

Y tras el despido del ex entrenador del Valencia, el 'Forest' ha anunciado este martes la llegada de Ange Postecoglou. Así, el técnico nacido en Atenas será el encargado de dirigir al primer equipo del Nottingham Forest en una temporada en la que disputarán la Liga Europa, torneo del que el preparador es vigente campeón.

El propietario del club, Evangelos Marinakis, comentó que el entrenador greco-australiano cuenta con "una trayectoria demostrada y consistente en la obtención de trofeos". "Su experiencia entrenando equipos al más alto nivel, junto con su deseo de construir algo especial con nosotros en Forest, lo convierten en una persona fantástica para ayudarnos en nuestro camino y lograr constantemente todas nuestras ambiciones", añadió.