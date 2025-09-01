Fútbol: El internacional argentino Nico González refuerza el ataque del Atlético de Madrid

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El extremo diestro argentino Nico González se convirtió este lunes en nuevo jugador del Atlético de Madrid por una temporada, tras el acuerdo alcanzado entre el conjunto colchonero y la Juventus para la cesión del futbolista para esta campaña 2025-26, con una opción de compra obligatoria en caso de cumplir unas determinadas condiciones.

"Tras una temporada en la Juventus, Nico González y la Juventus han roto sus vínculos. El delantero argentino continuará su carrera en el Atlético de Madrid, donde llega cedido con opción de compra, que podría convertirse en una opción obligatoria si se cumplen ciertas condiciones durante la temporada", anunció el club turinés.

El jugador argentino ha superado las pruebas médicas y tras firmar el contrato con su nuevo club se marchará a la concentración de la selección albiceste, según ha informado el propio club madrileño. Con Argentina, Nico González ha jugado 41 partidos, con 6 goles marcados, siendo un habitual en las últimas convocatorias, lo que le ha llevado a ganar dos Copas América (2021 y 2024) y una Finalissima (2022). En el Mundial de Catar fue baja por lesión, lo que propició la entrada del ex atlético Ángel Correa en la lista de Scaloni ganadora del título mundial.

El atacante bonaerense debutó en el fútbol profesional en Argentinos Juniors, jugando 41 partidos y marcando 11 goles. En 2018 fichó por el Stuttgart alemán, donde sumó 79 partidos y 23 goles. Estos números le llevaron a firmar con la Fiorentina italiana, donde consolidó su presencia en el fútbol italiano con 125 partidos y 38 goles en todas las competiciones.

Sus actuaciones en Florencia llamaron la atención de la Juventus, que le fichó el verano pasado, aunque su participación con la 'Vecchia Signora' ha dejado más dudas, jugando 40 partidos en todas las competiciones y marcando 5 goles.