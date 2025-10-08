LA NACION

Fútbol. El IX Torneo Internacional LaLiga FC Futures llega a ESPN Wide World of Sports Complex este fin de semana

Fútbol. El IX Torneo Internacional LaLiga FC Futures llega a ESPN Wide World of Sports Complex este

Fútbol. El IX Torneo Internacional LaLiga FC Futures llega a ESPN Wide World of Sports Complex este
THOMAS KIENZLE - AFP

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

ESPN Wide World of Sports Complex situado en Walt Disney World Resort cerca de Orlando (Florida) será el escenario del IX Torneo Internacional LaLiga FC Futures de categoría sub-13 este fin de semana, del 10 al 12 de octubre, con ocho clubes de LaLiga y seis conjuntos internacionales, según un comunicado.

La celebración de este torneo se realizará una vez más en ESPN Wide World of Sports Complex en Walt Disney World Resort, gracias a la expansión del acuerdo entre LaLiga y ESPN, que tiene el objetivo de contribuir al crecimiento del fútbol en Estados Unidos y acercar LaLiga, sus clubes y sus jugadores a los aficionados estadounidenses.

El torneo, coorganizado por LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena, se podrá seguir en directo en España en GOL, DAZN LaLiga, Movistar LaLiga TV, Vamos, LaLiga TV Bar, LaLiga+, LaLiga Inside; y en las redes sociales de la patronal.

Los equipos se dividirán en cuatro grupos, quedando organizados en el Grupo A (Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal CF y Athletic Club), Grupo B (CR Flamengo, SE Palmeiras y Orlando City), Grupo C (CF Monterrey, Miami Rush e Inter Miami) y Grupo D (FC Barcelona, RCD Espanyol, Sevilla FC y Valencia CF).

Los partidos comenzarán a jugarse este viernes a las 15.00 hora peninsular española, a la misma a la que arrancarán el sábado. La final se jugará el domingo a las 16.00 hora peninsular española.

